Cosmi | «Roma? Fui vicinissimo nel 2004 Vi dico la mia sulla Superlega»

(Di sabato 8 maggio 2021) L’attuale allenatore del Crotone Serseha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole del tecnico L’attuale allenatore del Crotone, ormai matematicamente retrocesso, Serseha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole. CROTONE – «Chiaro che i risultati sono stati penalizzanti, abbiamo fatto bene sul piano del gioco facendo anche molti gol. I ragazzi mi hanno seguito, non posso dire nulla» FUTURO – «Non lo so, ora sono concentrato a non arrivare ultimo, come chiesto dalla società» MOURINHO – «Mou sposta le situazioni emotive, figuriamoci ache cerca qualcosa per vivere sensazioni importanti. Mi fa piacere che torni nel nostro campionato, è un valore per il calcio italiano» FONSECA – «Si è posto bene verso tutti con grande rispetto, è arrivato con idee precise. Quando ha ...

Advertising

MCalcioNews : Cosmi: 'Fui vicinissimo alla Roma. Mourinho è un valore per il calcio italiano' - zazoomblog : Mourinho Cosmi sentenzia: “Uno dei migliori al mondo. La Roma può tornare grande” - #Mourinho #Cosmi #sentenzia:… - Mediagol : Mourinho, Cosmi sentenzia: 'Uno dei migliori al mondo. La #Roma può tornare grande' - FcInterNewsit : Cosmi: 'Roma piazza per pochi, Mourinho l'uomo giusto che si caricherà sulle spalle tutta la pressione' - NapoliCalciogol : Crotone, Cosmi presenta il match di domenica con la Roma: 'Nulla da giocarci, se non la dignità' -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi Roma

Commenta per primo L'allenatore del Crotone, Serseha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Per me l'Olimpico non è uno stadio normale. Da avversario Totti era lae laera Totti , ho sempre avuto questa percezione. Lo ...Per la squadra digià retrocessa ci sono Simy e Ounas in attacco, appoggiati da Messias.(3 - 4 - 2 - 1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Reynolds, Cristante, Villar, Bruno Peres; ...Commenta per primo L’allenatore del Crotone, Serse Cosmi ha dichiarato in un’intervista al Corriere dello Sport: “Per me l’Olimpico non è uno stadio normale. Da avversario Totti era la Roma e la Roma ...La partita Roma - Crotone del 9 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...