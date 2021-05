Contro la polio lo “zuccherino” di Sabin | non lo brevettò per non lucrare sulla salute

(Di sabato 8 maggio 2021) Albert Bruce, polacco naturalizzato statunitense, emigrò negli Stati Uniti nel 1921 con la sua famiglia, dove, nel 1930, acquisì quindi la cittadinanza statunitense, variando completamente il proprio nome e cognome ( in realtà si chiamava Abram Saperstein). Un loro ricco parente si offrì di pagargli gli studi in medicina in modo che poi egli potesse collaborare con lui nel suo studio di dentista: così, a 20 anni,era uno studente modello di odontoiatria alla New York University. Un giorno però lesse il libro “I cacciatori di microbi” (di Paul de Kruif) e ne rimase così affascinato che decise che avrebbe dedicato la sua vita a studiare quel mondo. L’entusiasmo lo portò così a cambiare studi: passò alla facoltà di medicina (sempre a New York), frequentando con passione e successo i corsi di microbiologia. Intanto coltivava la sua passione ...

Advertising

OfficiaLucio : RT @marcocattaneo: Qui è dove vi raccontiamo com’è che #COVID19 ha messo i bastoni tra le ruote alla lotta contro polio, TBC e meningite ne… - Davide19663174 : @elenaprimudaja Allora non dovremmo vaccinarli neanche contro la polio,morbillo,influenza,epatite,rosolia ecc. - berttrauttman : @yenisey74 Bill Gates è un paraculo Ha promosso una campagna di vaccinazione contro la polio in India e dopo un a… - RFanciola : RT @marcocattaneo: Qui è dove vi raccontiamo com’è che #COVID19 ha messo i bastoni tra le ruote alla lotta contro polio, TBC e meningite ne… - renestrano : RT @marcocattaneo: Qui è dove vi raccontiamo com’è che #COVID19 ha messo i bastoni tra le ruote alla lotta contro polio, TBC e meningite ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro polio

BergamoNews

L'anno scorso, via via che i paesi hanno adottato il lockdown, le campagne vaccinali di massamorbillo,, meningite e altro si sono fermate. Ora però la loro ripresa si è rivelata lenta e faticosa, aumentando il rischio di una recrudescenza pericolosa di queste malattie infettive ......la partecipazione di volontari rotariani del Distretto alle attività di vaccinazioneil ... dall'aiutare i bisognosi nelle loro comunità all'impegno per liberare il mondo dalla. Per ...L'assegnazione della Serie A a Dazn per il triennio 2021-24 crea "un risultato senza precedenti nella vendita centralizzata dei diritti ...L’anno scorso, via via che i paesi hanno adottato il lockdown, le campagne vaccinali di massa contro morbillo, polio, meningite e altro si sono fermate. Ora però la loro ripresa si è rivelata lenta e ...