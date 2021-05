Conte: Renzi ha complottato contro di me. La replica: io speravo in Draghi, lui in Ciampolillo… (Di sabato 8 maggio 2021) Scontro a distanza tra Conte e Renzi. L’ex premier e leader in pectore del M5S rilegge quanto accaduto negli ultimi mesi in un colloquio con il Corriere della Sera. Nella conversazione con Francesco Verderami, Conte parte proprio dalla fine del suo governo caduto «per una convergenza oggettiva di interessi». Poi l’attacco a Renzi. «È chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in questa operazione Renzi si sia prestato». Conte su Renzi: «I sondaggi di Iv non decollavano» E poi ancora. «Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto. Si arrivò al punto che la questione venne sollevata in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Sa distanza tra. L’ex premier e leader in pectore del M5S rilegge quanto accaduto negli ultimi mesi in un colloquio con il Corriere della Sera. Nella conversazione con Francesco Verderami,parte proprio dalla fine del suo governo caduto «per una convergenza oggettiva di interessi». Poi l’attacco a. «È chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in questa operazionesi sia prestato».su: «I sondaggi di Iv non decollavano» E poi ancora. «Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto. Si arrivò al punto che la questione venne sollevata in ...

Advertising

marcodimaio : #Conte insiste sulla teoria del complotto. Oggi al Corriere dice “il mio Governo è caduto per interessi economici e… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Maggio: 007: Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all’autogrill - fattoquotidiano : IN ONDA SU #REPORT Renzi attaccava il premier Conte sui servizi segreti e incontrava la spia all'autogrill, le inc… - sardo1951 : RT @marcodimaio: #Conte insiste sulla teoria del complotto. Oggi al Corriere dice “il mio Governo è caduto per interessi economici e politi… - abbati_ugo : RT @Daline1999: @TIZIANAPOESIA @matteorenzi Certo, Giuseppe Conte è talmente incapace che Renzi, Italia Viva e i sostenitori viavaisti-renz… -