Chi è Matteo Gentili | l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Chi èclasse 1989, è originario di Viareggio dov’è nato il 21 agosto. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il mondo del calcio, e così grazie anche allo sprono dei genitori ha iniziato a praticarlo prima a livello dilettantistico e poi agonistico. All’età di 12 anni, inoltre,già militava tra le fila del Margine Coperta, vivaio per aspiranti calciatore dell’Atalanta. Nel 2006, inoltre, ha avuto anche la fortuna di giocare con la maglia della Primavera, ed è stato anche convocato in serie A, occupando un posto in panchina. Per una stagione, dal 2010 al 2011 ha anche giocato nell’Atalanta riuscendo a segnare un gol, fino a quando non è arrivato al Real Forte Querceta dove gioca tutt’ora.è stato sentimentalmente legata per diversi anni ...