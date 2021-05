BenQ TK700STi | ecco il nuovo proiettore Ultra HD da gaming con input lag ridottoHDblog it

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilmodello è dotato di una pronta risposta ai comandi che si traduce in unlag di 16,67 ms inHD a 60 Hz.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Lollowitz : RT @HDblog: BenQ TK700STi: ecco il nuovo proiettore Ultra HD da gaming con input lag ridotto - HDblog : BenQ TK700STi: ecco il nuovo proiettore Ultra HD da gaming con input lag ridotto -

Ultime Notizie dalla rete : BenQ TK700STi

HDblog

BenQ lancia il primo proiettore con input lag di 16ms in 4K/60p, dotato di lampada con durata fino a 16.000 ore, luminosità di 3000 lumen, supporto HDR e 3D, ottica a tiro corto e dongle Android TV in ...Durante il webinar di AV Magazine in collaborazione con BenQ saranno analizzate le caratteristiche peculiari di tutte le tecnologie d'illuminamento per la videoproiezione: lampada a scarica, laser-fos ...