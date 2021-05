Alvino spiega il tweet di De Laurentiis | “Avevano insinuato che fosse arrabbiato con Gattuso”

Advertising

ciccionocera00s : RT @farted94: Parla bene Alvino @Carloalvino Cosa intendi con “ADL ha fatto tutto quello che doveva”? Spiega perché sono curioso - snake_miki : RT @farted94: Parla bene Alvino @Carloalvino Cosa intendi con “ADL ha fatto tutto quello che doveva”? Spiega perché sono curioso - Claudio69_ : RT @farted94: Parla bene Alvino @Carloalvino Cosa intendi con “ADL ha fatto tutto quello che doveva”? Spiega perché sono curioso - EternoRN93 : RT @farted94: Parla bene Alvino @Carloalvino Cosa intendi con “ADL ha fatto tutto quello che doveva”? Spiega perché sono curioso - tintitutin : RT @farted94: Parla bene Alvino @Carloalvino Cosa intendi con “ADL ha fatto tutto quello che doveva”? Spiega perché sono curioso https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino spiega

Spazio Napoli

Il Napoli non dà scampo al Torino e Carlonon dà scampo ai detrattori della squadra di Gattuso su Twitter. Il giornalista - tifoso partenopeoperché è doppiamente contento dopo la vittoria conseguita con grande autorevolezza sul ...... le nuove povertà caratterizzano le nostre società e sembrano mostri invincibili',il ... Nanni Delbecchi, giornalista de Il Fatto quotidiano e Vito Oliva, giornalista, Mariateresa, media ...Intervenuto a Canale 8 per Energia Azzurra, Carlo Alvino ha commentato il tweet rilasciato dal presidente De Laurentiis: "Qualcuno aveva insinuato che ...Resto anche un estimatore di Gattuso, forse non sarebbe neanche necessario un cambio in panchina, ma non voglio invadere campi altrui” Quando Reja decise di mollare, suggerii il nome di Spalletti che ...