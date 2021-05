Alessandra Laterza | la libraia che non venderà il libro di Giorgia Meloni | “So’ scelte | mejo pane e cipolla”

(Di sabato 8 maggio 2021)è la proprietaria di una libreria a Le Torri a Tor Bella Monaca. Su Facebook ha annunciato che non vuole vendere il“Io sono. Le mie radici, le mie idee” di, edito da Rizzoli. “Io sono unae questonon lo vendo! So, che alimentare questo tipo di editoria… alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!” Io sono unae questonon lo vendo! So, che alimentare questo tipo di editoria… alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente! Pubblicato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Laterza

È il messaggio pubblicato sui social da, unica libraria della zona de Le Torri di Tor Bella Monaca, nell'estrema periferia est romana. Il testo è la didascalia di una foto, che ...... la Fondazione Euducation ed altri partners, con la collaborazione, tra gli altri, dellae ... Francesco Illuminati, Martina Mezzopera, Francesco Ranghiasci , Maria Del Gaudio e...Una libraia di Tor Bella Monaca spiega orgogliosamente che non esporrà e non venderà il libro di Giorgia Meloni. "So scelte" ...La libraia ha annunciato la sua decisione in un post Facebook: “ Io sono una libraia e questo libro non lo vendo. So’ scelte, mejo pane e cipolla, che alimentare questo tipo di editoria. Alla lotta e ...