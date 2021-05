Addio coprifuoco? Il 16 maggio e il trio Di Maio-Salvini-Bonaccini (Di sabato 8 maggio 2021) Per un ministro degli Esteri conoscere le lingue è senz’altro un vantaggio. Così Luigi Di Maio poggia sulla sua scrivania alla Farnesina una cartina geografica dell’Europa e volge la testa a sinistra, fermando lo sguardo sulla Spagna. Vede che c’è un buco politico che si chiama Podemos che ha consumato tutto il patrimonio degli indignatos, prosecutori madridisti del Vaffa ormai d’antan, mentre si staglia la figura di Isabel Diaz Ayuso, popolare di nome, di fatto e di voti, e si rivolge al suo staff: Toque de queda? No más. Tradotto per chi non ha letto Cervantes in originale: coprifuoco, meglio di no. Così il 16 maggio rischia di diventare la data che sana una vecchia ferita che altri hanno cosparso di sale mentre i protagonisti del primo governo della legislatura hanno curato giorno dopo giorno evitando la suppurazione. È il giorno ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) Per un ministro degli Esteri conoscere le lingue è senz’altro un vantaggio. Così Luigi Dipoggia sulla sua scrivania alla Farnesina una cartina geografica dell’Europa e volge la testa a sinistra, fermando lo sguardo sulla Spagna. Vede che c’è un buco politico che si chiama Podemos che ha consumato tutto il patrimonio degli indignatos, prosecutori madridisti del Vaffa ormai d’antan, mentre si staglia la figura di Isabel Diaz Ayuso, popolare di nome, di fatto e di voti, e si rivolge al suo staff: Toque de queda? No más. Tradotto per chi non ha letto Cervantes in originale:, meglio di no. Così il 16rischia di diventare la data che sana una vecchia ferita che altri hanno cosparso di sale mentre i protagonisti del primo governo della legislatura hanno curato giorno dopo giorno evitando la suppurazione. È il giorno ...

