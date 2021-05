Voto in Gran Bretagna: Tory strappa seggio al Labour, primo colpo per Johnson (Di venerdì 7 maggio 2021) primo colpo a favore di Boris Johnson nella tornata elettorale locale di ieri nel Regno Unito, la più ampia mai svolta elezioni politiche generali escluse. Il suo Partito Conservatore ha infatti strappato dopo 57 anni il collegio di Hartlepool (nell’ex ‘muro rosso’ del nord Inghilterra) al Labour, che ha appena riconosciuto la batosta, eleggendo deputata Jill Mortimer alla Camera dei Comuni nell’unico Voto suppletivo nazionale. Quanto alle amministrative, assegnati finora seggi in una dozzina di consigli locali inglesi su 143, mentre s’attende entro domani l’esito del cruciale Voto di Scozia e Galles e per il sindaco di Londra. La proclamazione di Mortimer è attesa a minuti, ma il ministro ombra laburista dei Trasporti, Jim McMahon, ha già ammesso la sconfitta, che si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021)a favore di Borisnella tornata elettorale locale di ieri nel Regno Unito, la più ampia mai svolta elezioni politiche generali escluse. Il suo Partito Conservatore ha infattito dopo 57 anni il collegio di Hartlepool (nell’ex ‘muro rosso’ del nord Inghilterra) al, che ha appena riconosciuto la batosta, eleggendo deputata Jill Mortimer alla Camera dei Comuni nell’unicosuppletivo nazionale. Quanto alle amministrative, assegnati finora seggi in una dozzina di consigli locali inglesi su 143, mentre s’attende entro domani l’esito del crucialedi Scozia e Galles e per il sindaco di Londra. La proclamazione di Mortimer è attesa a minuti, ma il ministro ombra laburista dei Trasporti, Jim McMahon, ha già ammesso la sconfitta, che si ...

