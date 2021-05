Vaccino Covid, via libera Oms a uso d’emergenza di Sinopharm (Di venerdì 7 maggio 2021) Approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’uso d’emergenza del Vaccino cinese di Sinopharm, che diventa il sesto Vaccino a ricevere la convalida Oms per sicurezza, efficacia e qualità. “L’aggiunta di questo Vaccino ha il potenziale per accelerare rapidamente l’accesso al Vaccino Covid-19 per i Paesi che cercano di proteggere gli operatori sanitari e le popolazioni a rischio”, ha affermato Mariangela Simão, vicedirettore generale dell’Oms per l’accesso ai prodotti sanitari. “Esortiamo il produttore a partecipare alla Covax Facility e contribuire all’obiettivo di una distribuzione più equa dei vaccini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’usodelcinese di, che diventa il sestoa ricevere la convalida Oms per sicurezza, efficacia e qualità. “L’aggiunta di questoha il potenziale per accelerare rapidamente l’accesso al-19 per i Paesi che cercano di proteggere gli operatori sanitari e le popolazioni a rischio”, ha affermato Mariangela Simão, vicedirettore generale dell’Oms per l’accesso ai prodotti sanitari. “Esortiamo il produttore a partecipare alla Covax Facility e contribuire all’obiettivo di una distribuzione più equa dei vaccini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : Facciamo sempre finta che tutto ciò non avvenga?... Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanit… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - rtl1025 : ??Una dose di richiamo del #vaccino Covid-19 di #Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le… - sottonissima : domani mio papà fa la prima dose del vaccino per il covid ?? - DonFrancoFollo : Vaticano: altri 300 poveri riceveranno il vaccino anti-Covid -