Vaccini: dal 10 maggio tocca agli over 50 in tutta Italia (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutti gli italiani nati fino al 1971 potranno prenotare la vaccinazione a partire da lunedì prossimo, il 10 maggio. Sono gli over 50. Lo ha annunciato il Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Questa apertura, che sarà comunque graduale, è stata resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili». Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutti gli italiani nati fino al 1971 potranno prenotare la vaccinazione a partire da lunedì prossimo, il 10 maggio. Sono gli over 50. Lo ha annunciato il Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Questa apertura, che sarà comunque graduale, è stata resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili».

marcodimaio : L'E-R accelera sui #vaccini. Si potrà prenotare per i 60-64 anni da domani e non più dal 10 maggio. Entro il mese s… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - TgLa7 : #Vaccini, #Figliuolo: dal 10 maggio prenotazioni per over 50 - ParrocchiaF : RT @Avvenire_Nei: Covid. Vaccini, dal 10 aprono le prenotazioni per i cinquantenni - DomenicoMazzil5 : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19: al via dal 10 maggio le prenotazioni per le somministrazioni dei #vaccini a cittadini over 50 https://t… -