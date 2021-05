Vaccinazioni, open day nel Lazio? La bufala corre su Whatsapp (Di venerdì 7 maggio 2021) La voglia di sottoporsi alle Vaccinazioni ed avere finalmente il via libera nei prossimi mesi è tanta, ma occhio alle bufale. La situazione sanitaria appare in questi giorni in miglioramento: da un lato c’è il calo dei contagi e un’Italia che si avvia ad essere quasi completamente “gialla” (l’unica eccezione per la prossima settimana sarebbe rappresentata dalla Sicilia), dall’alto una campagna vaccinale che sembra finalmente essersi messa in moto a pieno regime. Con una simile situazione aumenta la voglia di molti italiani di vaccinarsi e uscire finalmente dall’incubo del Covid-19, ma fate attenzione alle notizie non certificate. Nel Lazio, ad esempio, stanno girando messaggi su un presunto open Day delle Vaccinazioni, ma si tratta di una bufala. A chiarirlo tramite i canali social ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) La voglia di sottoporsi alleed avere finalmente il via libera nei prossimi mesi è tanta, ma occhio alle bufale. La situazione sanitaria appare in questi giorni in miglioramento: da un lato c’è il calo dei contagi e un’Italia che si avvia ad essere quasi completamente “gialla” (l’unica eccezione per la prossima settimana sarebbe rappresentata dalla Sicilia), dall’alto una campagna vaccinale che sembra finalmente essersi messa in moto a pieno regime. Con una simile situazione aumenta la voglia di molti italiani di vaccinarsi e uscire finalmente dall’incubo del Covid-19, ma fate attenzione alle notizie non certificate. Nel, ad esempio, stanno girando messaggi su un presuntoDay delle, ma si tratta di una. A chiarirlo tramite i canali social ...

generacomplotti : RT @romatoday: Open day per le vaccinazioni Covid, l'allarme della Regione: 'Attenti, è una fake news' - cittadinodigita : RT @romatoday: Open day per le vaccinazioni Covid, l'allarme della Regione: 'Attenti, è una fake news' - romatoday : Open day per le vaccinazioni Covid, l'allarme della Regione: 'Attenti, è una fake news' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Vaccinazioni nel Lazio, occhio alla bufala via social e whatsapp sull'open day. L'allarme della Regione. - Rietilife : ++Alla Verdirosi open day per due weekend per vaccinazioni over50 e categorie prioritarie con AstraZeneca | COME FU… -