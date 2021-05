Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 08:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno stralciato per bonus per le aziende dal testo del decreto sostegno ieri su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato e visto potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica contrario il MoVimento 5 Stelle che prima minacciato di non votare la fiducia e poi annunciato che rappresenterà la norma nel decreto sostegno Ibis bocciato in commissione al Senato anche la cessione del credito e sconto in fattura sul Bonus Mobili ed elettrodomestici Letta ha confermato il superbonus Sara ha rifinanziato è stabilizzato fino al 2023 intanto scontro tra Conte leader dei pectore del MoVimento 5 Stelle Casaleggio dopo la decisione del tribunale di Cagliari secondo il quale i 5 Stelle non hanno una rappresentanza legale l’ex premier ha avvertito Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno stralciato per bonus per le aziende dal testo del decreto sostegno ieri su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato e visto potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica contrario il MoVimento 5 Stelle che prima minacciato di non votare la fiducia e poi annunciato che rappresenterà la norma nel decreto sostegno Ibis bocciato in commissione al Senato anche la cessione del credito e sconto in fattura sul Bonus Mobili ed elettrodomestici Letta ha confermato il superbonus Sara ha rifinanziato è stabilizzato fino al 2023 intanto scontro tra Conte leader dei pectore del MoVimento 5 Stelle Casaleggio dopo la decisione del tribunale di Cagliari secondo il quale i 5 Stelle non hanno una rappresentanza legale l’ex premier ha avvertito Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati ...

