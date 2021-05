Ue | Sassoli | ' riformare Patto di stabilità e crescita | indietro non si torna'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Per nonree per ridurre le disuguaglianze dovremo anche lavorare sui debiti contratti per proteggere i nostri cittadini in questi tempi di pandemia. Non vogliamo che i nostri cittadini più vulnerabili, più fragili, le donne e i giovani, portino domani il peso della crisi. Ecco il motivo per cui dobbiamo avviare oggi un grande dibattito sulle regole dopo il Covid eildi. Anche la nuova politica di Biden, ci invita a non avere tabu' ed è politica di chiaro stampo europeo". Lo dice il presidente del Parlamento europeo, David, al termine dei lavori del Social Summit a Porto. "non vogliamore - conclude - ...

"Per non tornare indietro e per ridurre le disuguaglianze dovremo anche lavorare sui debiti contratti per proteggere i nostri cittadini in questi tempi di pandemia. (ANSA)