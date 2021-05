Sassoli, dobbiamo riformare il Patto di stabilità e crescita (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per non tornare indietro e per ridurre le disuguaglianze dovremo anche lavorare sui debiti contratti per proteggere i nostri cittadini in questi tempi di pandemia. Non vogliamo che i nostri cittadini ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per non tornare indietro e per ridurre le disuguaglianze dovremo anche lavorare sui debiti contratti per proteggere i nostri cittadini in questi tempi di pandemia. Non vogliamo che i nostri cittadini ...

