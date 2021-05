Roma, tutto fermo aspettando Zingaretti. Mentre Raggi perde pezzi (e che pezzi) (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo stallo sul nome di Nicola Zingaretti tiene ancora bloccato il quadro delle candidature per il Campidoglio Mentre Virginia Raggi si trova a dover gestire l’ennesimo avvicendamento nella sua squadra di assessori. E che avvicendamento verrebbe da aggiungere, considerato che a lasciare è Daniele Frongia, assessore allo Sport ed ex vicesindaco della stessa Raggi, della quale era stato per lungo tempo, soprattutto durante la scorsa campagna elettorale e poi nei primi mesi di sindacatura, il principale collaboratore, al punto da esserne stato indicato inizialmente addirittura come capo di gabinetto. Frongia entrerà al governo, al ministero per le Politiche giovanili guidato da Fabiana Dadone, ma continuerà comunque a ricoprire il ruolo di commissario per gli Europei di calcio. Una funzione molto specifica ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo stallo sul nome di Nicolatiene ancora bloccato il quadro delle candidature per il CampidoglioVirginiasi trova a dover gestire l’ennesimo avvicendamento nella sua squadra di assessori. E che avvicendamento verrebbe da aggiungere, considerato che a lasciare è Daniele Frongia, assessore allo Sport ed ex vicesindaco della stessa, della quale era stato per lungo tempo, sopratdurante la scorsa campagna elettorale e poi nei primi mesi di sindacatura, il principale collaboratore, al punto da esserne stato indicato inizialmente addirittura come capo di gabinetto. Frongia entrerà al governo, al ministero per le Politiche giovanili guidato da Fabiana Dadone, ma continuerà comunque a ricoprire il ruolo di commissario per gli Europei di calcio. Una funzione molto specifica ...

