Resident Evil Village funziona decentemente anche su PC non recenti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Finalmenteè disponibile da oggi per tutti i fan della serie: com'è ovvio il gioco è arrivatosu PC e parecchi fan se lo potranno godere in 4K e con la tecnologia ray-tracing delle ultime GPU. Ma la domanda che invece molti fanno è: il gioco può giraresu un PC non proprio recente? La risposta è sì, ma con ovviamente qualche sacrificio. All'interno del nuovo titolo di Capcom ci sono diverse impostazioni grafiche da modificare per ottenere il meglio delle prestazioni. Il sito PC Gamer ad esempio riporta la prova fatta con un PC su cui viene montato il processore con scheda grafica integrata AMD Ryzen 5 3400G. Ebbene, settando la risoluzione a 720p, i frame rate massimi raggiunti dasi aggirano ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Per quanto riguarda un altro AAA uscito oggi,Village , su Xbox Series X è possibile avere prestazioni leggermente superiori rispetto a PS5. Dalla sua la console next - gen Sony ...Ci siamo, oggi è il grande giorno diVillage , l'ultima fatica di Capcom. Abbiamo potuto vedere in questi giorni come il titolo abbia ricevuto recensioni ottime dalla stampa nazionale ed internazionale , diventando uno dei ...Finalmente Resident Evil Village è disponibile da oggi per tutti i fan della serie: com'è ovvio il gioco è arrivato anche su PC e parecchi fan se lo potranno godere in 4K e con la tecnologia ray-traci ...7 maggio 2021. L'attesissimo survival horror di casa Capcom è finalmente disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia.