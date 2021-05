Parla l’amico di Silvia: «Quella sera in discoteca io c’ero e Ciro Grillo e gli altri non mi piacevano. Due giorni dopo lei era sconvolta» (Di venerdì 7 maggio 2021) Quella sera di metà luglio di tre anni fa al Billionaire, in Costa Smeralda, c’era anche un amico di Silvia (nome di fantasia). Un compagno di scuola, che aveva frequentato lo stesso liceo della ragazza e della sua amica Roberta, era in compagnia delle due ragazze la sera prima delle presunte violenze. Il suo racconto è tra le testimonianze raccolte dai carabinieri di Milano alla fine di agosto, poco dopo che la 20enne italo-norvegese ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo da parte di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Un gruppo che sin dal primo impatto al ragazzo aveva già fatto una pessima impressione. Da lui arriva un’ulteriore conferma sulle condizioni della ragazza nei giorni successivi a ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021)di metà luglio di tre anni fa al Billionaire, in Costa Smeralda, c’era anche un amico di(nome di fantasia). Un compagno di scuola, che aveva frequentato lo stesso liceo della ragazza e della sua amica Roberta, era in compagnia delle due ragazze laprima delle presunte violenze. Il suo racconto è tra le testimonianze raccolte dai carabinieri di Milano alla fine di agosto, pocoche la 20enne italo-norvegese ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo da parte di, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Un gruppo che sin dal primo impatto al ragazzo aveva già fatto una pessima impressione. Da lui arriva un’ulteriore conferma sulle condizioni della ragazza neisuccessivi a ...

CL7_Luca : #EbrimaDarboe 'Avevo questo sogno fin da bambino, ma in Africa è difficile giocare a grandi livelli. Io avevo un am… - infoitsport : Sarri, parla l'amico: “Maurizio a Firenze non è un sogno. ACF in vantaggio” - RisatoNicola : RT @Miao21165695: @soniabetz1 @DinoGiarrusso @piersileri @Mov5Stelle Qui, invece, si parla di quando Paolo Voci, l'amico di Sileri, faceva… - Miao21165695 : @soniabetz1 @DinoGiarrusso @piersileri @Mov5Stelle Qui, invece, si parla di quando Paolo Voci, l'amico di Sileri, f… - robertabg72 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Mi scusi, una domanda. Ma a che nome parla dei 5*? Chi l'ha designata leader del Mò Vi… -