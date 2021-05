Molestie sessuali e bullismo: denuncia delle calciatrici argentine (Di venerdì 7 maggio 2021) Le calciatrici argentine, e tra loro anche delle top players, hanno presentato una denuncia presso il Comitato Etico della FIFA. Alla Federazione del Football internazionale sarebbe stato segnalato un comportamento definito “preoccupante” da parte di un allenatore. Attualmente si troverebbe impiegato all’interno della federazione calcistica argentina. Ad assistere le calciatrici sudamericane la FIFPRO, rappresentante mondiale dei calciatori professionisti, che ha pubblicato la vicenda sul proprio sito. Le Molestie Secondo le prove presentate dalle giocatrici al Comitato Etico, l’allenatore avrebbe tratto vantaggio dalla sua posizione, definita di potere, all’interno del circuito del calcio femminile argentino. Avrebbe avanzato Molestie sessuali e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Le, e tra loro anchetop players, hanno presentato unapresso il Comitato Etico della FIFA. Alla Federazione del Football internazionale sarebbe stato segnalato un comportamento definito “preoccupante” da parte di un allenatore. Attualmente si troverebbe impiegato all’interno della federazione calcistica argentina. Ad assistere lesudamericane la FIFPRO, rappresentante mondiale dei calciatori professionisti, che ha pubblicato la vicenda sul proprio sito. LeSecondo le prove presentate dalle giocatrici al Comitato Etico, l’allenatore avrebbe tratto vantaggio dalla sua posizione, definita di potere, all’interno del circuito del calcio femminile argentino. Avrebbe avanzatoe ...

