Milano | Albertini | “Non potevo candidarmi | era un calderone”

"Era ridicolo che finisse tutto in un calderone. Prendiamo il caso di Bertolaso. Uno cui, con la sua storia, già l'altra volta avevano tirato un bidone a Roma. È chiaro che davanti a una situazione come questa uno dice: trovatene un altro. Io mi sono chiamato fuori dalle scelte e non voglio influenzare le decisioni in questo momento. Quando ci sarà il candidato deciderò. E se me lo chiederanno, non escludo la possibilità di presentare una lista". Così, in un'intervista a 'la Repubblica', l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, commenta il suo ritiro dalla corsa a sindaco per le prossime amministrative. Albertini non esclude di accettare il ruolo di consigliere comunale. "Non lo escludo, oggi non ho altri incarichi – sottolinea -. Dico solo: parliamone. Nel caso è ovvio che farei il consigliere comunale.

