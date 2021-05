Londra, incendio in un palazzo: oltre 100 vigili del fuoco sul posto (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono un centinaio i vigili del fuoco chiamati a spegnere un grande incendio che è scoppiato in un palazzo di 19 piani nella zona orientale di Londra. Lo riferisce My London, spiegando che 125 vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme che hanno interessato il palazzo che si trova in Fairmount Avenue. ”Circa cento vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio a Fairmount Avenue a Poplar. Seguiranno aggiornamenti”, ha scritto un portavoce dei vigili del fuoco di Londra su Twitter. L’incendio, che secondo i media è ora sotto controllo, ha interessato l’ottavo, il nono e il decimo piano del palazzo. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono un centinaio idelchiamati a spegnere un grandeche è scoppiato in undi 19 piani nella zona orientale di. Lo riferisce My London, spiegando che 125delsono impegnati a domare le fiamme che hanno interessato ilche si trova in Fairmount Avenue. ”Circa centodelsono stati chiamati per una Fairmount Avenue a Poplar. Seguiranno aggiornamenti”, ha scritto un portavoce deideldisu Twitter. L’, che secondo i media è ora sotto controllo, ha interessato l’ottavo, il nono e il decimo piano del. Le ...

