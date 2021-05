L’Italia non ha più zone rosse (Di venerdì 7 maggio 2021) L’indice Rt è in leggero rialzo, ma la curva è in costante ribasso da alcune settimane. Cala l’incidenza dei contagi, soprattutto se si guarda agli anziani. Così come i numeri delle vittime quotidiane. Con questi numeri L’Italia si appresta a vivere la prima settimana (dopo tantissimo tempo) senza avere Regioni in zona rossa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà, infatti, le ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio. Nessuna zona rossa e solamente tre Regioni in zona arancione. Il nostro Paese è quasi tutto in giallo. Nessuna zona rossa in Italia: le ordinanze del ministro Speranza “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia – si legge nella nota diffusa del Ministero della Salute – firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nessuna ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) L’indice Rt è in leggero rialzo, ma la curva è in costante ribasso da alcune settimane. Cala l’incidenza dei contagi, soprattutto se si guarda agli anziani. Così come i numeri delle vittime quotidiane. Con questi numerisi appresta a vivere la prima settimana (dopo tantissimo tempo) senza avere Regioni in zona rossa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà, infatti, le ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio. Nessuna zona rossa e solamente tre Regioni in zona arancione. Il nostro Paese è quasi tutto in giallo. Nessuna zona rossa in Italia: le ordinanze del ministro Speranza “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia – si legge nella nota diffusa del Ministero della Salute – firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nessuna ...

