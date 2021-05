Lecce: prima visita a paziente Covid, poi morto È stata la figlia a portare conforto all'uomo poche ore prima del decesso (Di venerdì 7 maggio 2021) Di Francesco Santoro: È stata la prima familiare ad avere la possibilità di far visita a un paziente Covid ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Dea “Vito Fazzi” di Lecce, dopo l’approvazione della legge regionale del 4 maggio che consente ai parenti degli ammalati Sars-Cov-2, in gravi condizioni, di recarsi in ospedale per dare conforto. «È entrata per salutare suo padre poche ore prima che morisse- fa sapere la Asl di Lecce-. Tutto è avvenuto in totale sicurezza: la donna ha ricevuto tutte le indicazioni sulla vestizione e svestizione; ha indossato gli stessi dispositivi di protezione individuale degli operatori sanitari e ha firmato una liberatoria». L’Azienda sanitaria ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Èlafamiliare ad avere la possibilità di fara unricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Dea “Vito Fazzi” di, dopo l’approvazione della legge regionale del 4 maggio che consente ai parenti degli ammalati Sars-Cov-2, in gravi condizioni, di recarsi in ospedale per dare. «È entrata per salutare suo padreoreche morisse- fa sapere la Asl di-. Tutto è avvenuto in totale sicurezza: la donna ha ricevuto tutte le indicazioni sulla vestizione e svestizione; ha indossato gli stessi dispositivi di protezione individuale degli operatori sanitari e ha firmato una liberatoria». L’Azienda sanitaria ...

