Laurel Hubbard sarà la prima atleta transgender ai Giochi di Tokyo (Di venerdì 7 maggio 2021) Fino a 35 anni era un uomo e si chiamava Gavin. Da otto anni a questa parte la sua identità e il suo genere sono cambiati. Gavin è diventato una donna. Si chiama Laurel. È un’atleta neozelandese. La sua disciplina è tra le più dure, il sollevamento pesi. È una tosta, Laurel. Tra le migliori al mondo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Fino a 35 anni era un uomo e si chiamava Gavin. Da otto anni a questa parte la sua identità e il suo genere sono cambiati. Gavin è diventato una donna. Si chiama Laurel. È un’atleta neozelandese. La sua disciplina è tra le più dure, il sollevamento pesi. È una tosta, Laurel. Tra le migliori al mondo.

