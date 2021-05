L’atmosfera della Terra non è scontata (Di venerdì 7 maggio 2021) La vita sulla Terra non durerà in eterno. Uno studio condotto da scienziati dell’università di Toho (Giappone) e del Georgia Tech (USA) infatti dimostra che L’atmosfera terrestre non è affatto scontata. Non durerà per sempre. Tra all’incirca un miliardo di anni i livelli di ossigeno scenderanno per due fattori. Da un lato ci sarà un indebolimento del ciclo dell’anidride carbonica, che porterà a un forte decremento della presenza di CO2 in atmosfera. Si creerà pertanto uno scenario in cui gli organismi che dipendono dalla fotosintesi moriranno. La massiccia morte delle piante porterà a un forte calo dei valori di ossigeno in atmosfera. Inoltre il Sole, che per sua normale evoluzione si sarà riscaldato gradualmente, riportando il pianeta a condizioni simili a quelle che c’erano circa 2,4 miliardi di anni fa. Il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 maggio 2021) La vita sullanon durerà in eterno. Uno studio condotto da scienziati dell’università di Toho (Giappone) e del Georgia Tech (USA) infatti dimostra cheterrestre non è affatto. Non durerà per sempre. Tra all’incirca un miliardo di anni i livelli di ossigeno scenderanno per due fattori. Da un lato ci sarà un indebolimento del ciclo dell’anidride carbonica, che porterà a un forte decrementopresenza di CO2 in atmosfera. Si creerà pertanto uno scenario in cui gli organismi che dipendono dalla fotosintesi moriranno. La massiccia morte delle piante porterà a un forte calo dei valori di ossigeno in atmosfera. Inoltre il Sole, che per sua normale evoluzione si sarà riscaldato gradualmente, riportando il pianeta a condizioni simili a quelle che c’erano circa 2,4 miliardi di anni fa. Il ...

