Inter-Sampdoria | la conferenza stampa dello staff di Conte

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lodi Antonioinalla vigilia di, match della 35a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 contro ladi Claudio Ranieri. Alla vigilia del match, al posto di Antonio, ha presentare il match inè stato lodell’allenatore nerazzurro. Cosa significa questo successo? Stellini: “E’ stata una grandissima emozione visti i sacrifici. Purtroppo l’abbiamo vissuta stando lontani e non vicini perché non eravamo insieme quando abbiamo vinto lo scudetto ma nel momento in cui c’è stato il fischio finale di Sassuolo-Atalanta c’è ...

Advertising

sampdoria : ?? Congratulazioni, @Inter. Complimenti ai nuovi campioni d'Italia. ???? - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Roma, vittoria inutile: in finale di Europa League va il Manchester United… - acmilanyouth : ??? Comunicate le date e gli orari degli impegni del #MilanPrimavera tra la 24° e la 27° giornata di campionato: ??… - MusicTvOfficial : Sabato 8 maggio, prima della partita contro la Sampdoria, esordirà il nuovo inno ufficiale dell'#Inter firmato… - Dario81415894 : @musagete10 Spezia Napoli 2-3 Inter Sampdoria 2-1 Fiorentina Lazio 2-2 Benevento Cagliari 1-2 Parma atalanta 1-4 Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sampdoria

Contro la, domani ore 18 a San Siro , ci sarà un piccolo turnover.Claudio Ranieri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Claudio Ranieri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'. Le sue dichiarazioni...."Cucito" lo scudetto sulla propria maglia con 4 giornate d'anticipo, per l' Inter c'è da affrontare la Sampdoria a San Siro. Una gara che, stavolta, è stata presentata dallo staff di Antonio Conte a c ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti tutti i membri dello staff tecnico di Antonio Conte. Ecco di seguito riportate le ...