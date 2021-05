In Colombia la polizia spara su studenti e operai: oltre 30 morti e 800 arresti (Di venerdì 7 maggio 2021) Spari su studenti e operai, strade incendiate, cariche delle forze dell’ordine sui civili: da dieci giorni consecutivi la Colombia è scossa da grandi proteste contro il governo del presidente Iván Duque e la sua gestione della pandemia. Ad alimentare le contestazioni c’è anche la durissima repressione che le forze dell’ordine hanno messo in campo fin da subito, con un bilancio ancora da verificare oltre 30 morti e più di 800 arrestati, a cui si aggiungono almeno 89 desaparecidos e 10 casi di violenze sessuali da parte della polizia. Le rivolte coinvolgono moltissime città, ma le zone più calde restano Cali e Bogotà. La capitale è una città in pieno caos: militarizzata, con la metropolitana bloccata, le stazioni di servizio in sciopero e le ambulanze che fanno avanti e indietro per dare ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Spari su, strade incendiate, cariche delle forze dell’ordine sui civili: da dieci giorni consecutivi laè scossa da grandi proteste contro il governo del presidente Iván Duque e la sua gestione della pandemia. Ad alimentare le contestazioni c’è anche la durissima repressione che le forze dell’ordine hanno messo in campo fin da subito, con un bilancio ancora da verificare30e più di 800 arrestati, a cui si aggiungono almeno 89 desaparecidos e 10 casi di violenze sessuali da parte della. Le rivolte coinvolgono moltissime città, ma le zone più calde restano Cali e Bogotà. La capitale è una città in pieno caos: militarizzata, con la metropolitana bloccata, le stazioni di servizio in sciopero e le ambulanze che fanno avanti e indietro per dare ...

