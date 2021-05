Gubbio: un morto, tre feriti e una dispersa nell'esplosione di un laboratorio cannabis terapeutica (Di venerdì 7 maggio 2021) Un piano e il sottotetto di una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica completamente crollato, un morto, tre feriti (uno grave) e un disperso il bilancio ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 maggio 2021) Un piano e il sottotetto di una palazzina che ospitava unper il trattamento dellacompletamente crollato, un, tre(uno grave) e un disperso il bilancio ...

