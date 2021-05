Ginnastica ritmica, le Farfalle tornano a brillare! Seconde in Coppa del Mondo a metà gara (Di venerdì 7 maggio 2021) Le Farfalle sono tornate in gara dopo più di un anno e mezzo e lo hanno fatto in maniera splendida. L’Italia è salita sulla pedana di Baku (Azerbaijan) in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica e ha incantato eseguendo uno spledido esercizio con le cinque palle. Alessia Maurelli e compagne hanno illuminato la scena sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez, strappando un positivo 43.700. Le azzurre chiudono in seconda posizione, lontane dalla Bulgaria (45.550) ma davanti alle padrone di casa (43.000) in una gara priva della formidabile Russia. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno ben figurato dopo un’assenza infinita e domani proveranno a chiudere al meglio l’all-around, distinguendosi anche nell’esercizio misto con ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Lesono tornate indopo più di un anno e mezzo e lo hanno fatto in maniera splendida. L’Italia è salita sulla pedana di Baku (Azerbaijan) in occasione della terza tappa delladel2021 die ha incantato eseguendo uno spledido esercizio con le cinque palle. Alessia Maurelli e compagne hanno illuminato la scena sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez, strappando un positivo 43.700. Le azzurre chiudono in seconda posizione, lontane dalla Bulgaria (45.550) ma davanti alle padrone di casa (43.000) in unapriva della formidabile Russia. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno ben figurato dopo un’assenza infinita e domani proveranno a chiudere al meglio l’all-around, distinguendosi anche nell’esercizio misto con ...

