Genitori separati in difficoltà, arriva il bonus: come funzionerà (Di venerdì 7 maggio 2021) Buone notizie per i Genitori separati o divorziati in difficoltà, un aiuto per le famiglie in un momento complicato come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia: è infatti in arrivo un contributo, fino ad un importo massimo di 800 euro mensili, per i lavoratori che devono versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli. bonus ai Genitori separati, come funzionerà Per la prima volta per i Genitori separati e divorziati è stata annunciata una forma di sostegno dedicata: a prevederlo è un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un fondo speciale per il 2021 di 10 milioni di euro per ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021) Buone notizie per io divorziati in, un aiuto per le famiglie in un momento complicatoquello che stiamo attraversando a causa della pandemia: è infatti in arrivo un contributo, fino ad un importo massimo di 800 euro mensili, per i lavoratori che devono versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli.aiPer la prima volta per ie divorziati è stata annunciata una forma di sostegno dedicata: a prevederlo è un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un fondo speciale per il 2021 di 10 milioni di euro per ...

