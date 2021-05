GAZZETTA – Napoli | Koulibaly dirà addio a fine stagione Scelto il sostituto | arriva dall’Atletico

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilaffronta lo Spezia in piena emergenza in difesa, Gattuso potrà contare solo su Manolas e Rrahmani che formano una coppia inedita. Maksimovic è fermo a causa del Covid metreè alle prese con una distrazione muscolare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello sport, i due difensori asaluteranno. MAKSIMOVIC EIN BILICO “Maksimovic, seguito dall’Inter si svincola a parametro zero dal. Gli azzurri rischiano di perdere pure, conteso da Barcellona, Liverpool, Manchester City e United, e così Manolas è l’unico centrale sicuro di restare.vorrebbe fare un’esperienza diversa, vorrebbe puntare forte il Barcellona, ma i catalani ...

Nikola Vlasic, centrocampista classe '97 del CSKA Mosca, piace al. Ne parla l'edizione odierna de Ladello Sport. 'Costo dell'operazione? La società russa l'ha pagato 16 milioni di euro e va a caccia di una plusvalenza. Prima del Covid non voleva ..., occhi su Vlasic Ilsi guarda intorno per cercare un sostituto e secondo ladello Sport Aurelio De Laurentiis potrebbe tuffarsi su un autentico affare. Si tratta di Nikola ...La 35a giornata di Serie A è ormai alle porte. Si torna in campo domani alle 15.00 con Spezia-Napoli e Udinese-Bologna in contemporanea; il turno di campionato terminerà poi dom ...E da questo punto di vista, l'attaccante del Santos, Kaio Jorge sembra perfetto. Il Napoli lo ha messo nel mirino, ma come prevedibile ...