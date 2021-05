Flixbus potenza i collegamenti con le mete secondarie | Investiamo nei piccoli centri

(Di venerdì 7 maggio 2021) Permettere ai viaggiatori di raggiungere facilmente una meta secondaria e meno battuta, ma non per questo meno interessante. È questo il sogno di, l’operatore europeo della mobilità in bus, che vuole rilanciare un’idea di turismo lento e di prossimità. Per questa estate il colosso ha deciso di potenziare la rete diin Italia, portando a 150 il numero delle destinazioni collegate sull’intero territorio nazionale. La novità è che, oltre aicon le grandi città, saranno garantiti quelli verso le cosiddette “destinazioni”, a testimonianza di quanto siano ormai diventate un trend. Ecco allora che città come Cremona, Udine, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna andranno ad aggiungersi a Bergamo, Brescia, Como, Trento, Bolzano, Parma, Siena, Macerata e Perugia fra i capoluoghi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Flixbus potenza

Foggia Reporter

... Matera,e le località di Lavello e Policoro, in Basilicata, Napoli e Benevento, in ... Sicurezza a bordo: tutte le misure messe in atto daPer tutelare la salute dei passeggeri e del ...... Matera ,e le località di Lavello e Policoro , in Basilicata, Napoli e Benevento , in ... Sicurezza a bordo: tutte le misure messe in atto daPer tutelare la salute dei passeggeri e del ...FlixBus potenzia i collegamenti in Puglia, includendo nella propria rete regionale nuove tratte attive da oggi e già acquistabili su tutti i canali di vendita. L’operatore degli autobus verdi si prepa ...Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, ad HuffPost: "Spingiamo i viaggiatori lungo itinerari 'inesplorati'. Valorizziamo i territori ...