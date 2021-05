De Paul al centro del mercato, Bargiggia: “A queste cifre il Napoli non può permetterselo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Rodrigo De Paul è il nome al centro del mercato estivo, pronto a lasciare Udine per un salto in prima squadra. Il centrocampista offensivo, abbina qualità a quantità e farebbe bene ai top club di Serie A. Non è un caso che sull’argentino da tempo si sia fiondata l’Inter, seguita dal Milan e dal Napoli. Sul suo sito ufficiale, Paolo Bargiggia, si è espresso sul mercato dell’argentino. “Rodrigo De Paul a Milano per questioni burocratiche e poi a pranzo al ristorante di Javier Zanetti, non è una notizia; nel senso che la presenza del giocatore dell’Udinese, per il momento non è da mettere in relazione con una trattativa di mercato. Niente Inter e nemmeno Milan; anche se recentemente i due club hanno parlato con il club dei Pozzo per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) Rodrigo Deè il nome aldelestivo, pronto a lasciare Udine per un salto in prima squadra. Ilcampista offensivo, abbina qualità a quantità e farebbe bene ai top club di Serie A. Non è un caso che sull’argentino da tempo si sia fiondata l’Inter, seguita dal Milan e dal. Sul suo sito ufficiale, Paolo, si è espresso suldell’argentino. “Rodrigo Dea Milano per questioni burocratiche e poi a pranzo al ristorante di Javier Zanetti, non è una notizia; nel senso che la presenza del giocatore dell’Udinese, per il momento non è da mettere in relazione con una trattativa di. Niente Inter e nemmeno Milan; anche se recentemente i due club hanno parlato con il club dei Pozzo per ...

