De Luca in diretta | “Napoli covid free entro luglio Per qualità e servizi sembra di stare in Svizzera”

Con un indice di infettività Rt in discesa da 1,08 a 0,95 e un'incidenza in rapporto a 100 mila abitanti in ulteriore discesa da 221 a 200, la Campania consolida la propria collocazione in area gialla. "Sono molto soddisfatto, ha dichiarato Vincenzo De Luca nella diretta del venerdì sui social, abbiamo superato le 2 milioni di

