Covid, Speranza di nuovo sconfitto da FdI: il Tar gli intima di divulgare i verbali della Task Force (Di venerdì 7 maggio 2021) Fratelli d’Italia segna un altro punto nella battaglia per la trasparenza su come è stata gestita la pandemia. Il Tar del Lazio, infatti, ha ordinato al ministero della Salute di consegnare i verbali, finora “secretati”, delle riunioni della Task Force insediata a gennaio 2020 dal governo Conte 2 e presieduta dall’allora e attuale ministro della Salute, Roberto Speranza. La battaglia di FdI per la trasparenza Da tempo FdI chiedeva di poter visionare quei verbali, e sempre aveva ricevuto come risposta un no, tanto che per avere l’accesso agli atti il deputato Galeazzo Bignami è stato costretto a rivolgersi alla giustizia amministrativa, che ora gli ha dato ragione. Si tratta della seconda vittoria in questo senso: la prima era stata ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Fratelli d’Italia segna un altro punto nella battaglia per la trasparenza su come è stata gestita la pandemia. Il Tar del Lazio, infatti, ha ordinato al ministeroSalute di consegnare i, finora “secretati”, delle riunioniinsediata a gennaio 2020 dal governo Conte 2 e presieduta dall’allora e attuale ministroSalute, Roberto. La battaglia di FdI per la trasparenza Da tempo FdI chiedeva di poter visionare quei, e sempre aveva ricevuto come risposta un no, tanto che per avere l’accesso agli atti il deputato Galeazzo Bignami è stato costretto a rivolgersi alla giustizia amministrativa, che ora gli ha dato ragione. Si trattaseconda vittoria in questo senso: la prima era stata ...

