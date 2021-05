Covid: Curva contagi in decrescita, età media 41 anni. Lo afferma Brusaferro (Di venerdì 7 maggio 2021) La decrescita in Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una decrescita. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) Lain Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una. Lo hato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, SilvioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Covid, nel Regno Unito un morto in 24 ore. Così il Paese ha abbattuto la curva. I DATI - cimbolano : Brusaferro: decrescita della curva in tutte le regioni. L'età media scende a 41 anni. - FirenzePost : Covid: Curva contagi in decrescita, età media 41 anni. Lo afferma Brusaferro - NuovoSud : Covid, Brusaferro: curva in decrescita in tutte le Regioni - MaralbAzsc : Brusaferro: decrescita della curva in tutte le regioni. L'età media scende a 41 anni - Sanità -… -