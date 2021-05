Coronavirus | 207 decessi in 24 ore Calano gli ingressi in terapia intensiva 109 e il tasso di positività 3 | 2%

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il bollettino del 7 maggio I contagi giornalieri daregistrati in Italia sono 10.554, meno dei 11.807 individuati ieri, 6 maggio. Il totale delle, da febbraio 2020 a oggi, raggiunge così la cifra di 4.092.747. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, risultano essere 207 le nuove vittime. Il giorno precedente, le persone morte a causa della Covid-19 erano state 258. Complessivamente, nel Paese, la pandemia ha causato 122.470. La situazione degli ospedali Sono 397.564 i cittadini italiani che risultano infetti al Sars-CoV-2, dato in discesa rispetto a ieri, quando il numero di infezioni attive era pari a 402.802. Oggi, nei reparti ordinari dedicati ai pazienti Covid, sono ricoverate 16.331 persone (ieri erano 16.867), mentre 2.253 sono sottoposte a ...

...Salute segnala 10.554 nuovi casi disu 328.612 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,2%, le vittime registrate in un giorno sonoIn calo pure i decessi:(ieri erano stati 258). I guariti sono 15.580 mentre gli attuali positivi scendono a 397.564 con un calo complessivo di 5.238. Il calo rivelato oggi dal report del ...Il bollettino Covid di oggi venerdì 7 maggio: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 i positivi), 207 i morti registrati nelle ...Contagi in discesa in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi secondo il bollettino del Ministero della Salute di oggi 7 maggio 2021 ...