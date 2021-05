Ciclismo | Fabio Jakobsen | “Groenewegen non si è scusato | ma spero ancora di trovare un accordo con lui”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la terribile caduta nel Giro di Polonia,è tornato in gruppo prima al Giro di Turchia ed ora è impegnato alla Volta ao Algarve. Il ciclista olandese, però, è tornato proprio su quell’incidente e sull’incontro avvenuto nei giorni scorsi con Dylan, colui che provocò il bruttissimo scontro contro le transenne della Deceuninck-Quick Step. Sembrava essere stato un incontro pacifico e che si era risolto in maniera positiva. Invece dalle parole disi è capito che non c’è stato un lieto fine nella chiacchierata con il corridore della Jumbo-Visma: “Sono stato sorpreso nel leggere i commenti fatti da Dylanriguardo il nostro recente incontro L’incontro era stato organizzato per cercare di raggiungere una opinione condivisa riguardo l’incidente dello scorso ...

...Jakobsen pensa ad un'azione legale contro Dylan Groenewegen. Il ciclista olandese rimase vittima di una delle peggiori cadute della storia del, scaraventato nelle transenne in volata ..."Dylan Groenewegen non si è scusato con me e non si è assunto alcuna responsabilità per la caduta".Jakobsen torna a parlare dell'incidente in cui allo scorso Giro di Polonia ha rischiato la vita dimostrando come le cose tra i due connazionali non siano state ancora chiarite. Antefatto: al ...Dopo la terribile caduta nel Giro di Polonia, Fabio Jakobsen è tornato in gruppo prima al Giro di Turchia ed ora è impegnato alla Volta ao Algarve. Il ciclista olandese, però, è tornato proprio su que ...La ciclista trentina sarà la madrina della manifestazione in programma a Cattolica e Gabicce Maredomenica 16 maggio. L’azzurra che punta ai giochi olimpici di Tokyo sarà in griglia a fianco di Paola P ...