Chiesa, il dibattito in germania: “razzista chi è contro le donne prete” (Di venerdì 7 maggio 2021) È la teologa tedesca Johanna Rahner a proporre con forza un cambiamento nella Chiesa. «chiunque non voglia cambiamenti non è altro che un razzista». Le spinte progressiste all’interno del sinodo vorrebbero riformare il cattolicesimo avvicinandolo ad alcune posizioni del protestantesimo luterano. Sacerdozio femminile, matrimoni gay, comunione ai divorziati, abolizione celebrato preti sono le misure più discusse. La posizione della teologa tedesca Johanna Rahner In particolare la discussione sul ruolo delle donne potrebbe creare un vero e proprio scisma tra i cattolici tedeschi. Secondo Johanna Rahner: “occorre parlare della discriminazione in atto contro le donne e che le donne nella Chiesa non sono quelle che possono cambiare le cose ne consegue che gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) È la teologa tedesca Johanna Rahner a proporre con forza un cambiamento nella. «chiunque non voglia cambiamenti non è altro che un». Le spinte progressiste all’interno del sinodo vorrebbero riformare il cattolicesimo avvicinandolo ad alcune posizioni del protestantesimo luterano. Sacerdozio femminile, matrimoni gay, comunione ai divorziati, abolizione celebrato preti sono le misure più discusse. La posizione della teologa tedesca Johanna Rahner In particolare la discussione sul ruolo dellepotrebbe creare un vero e proprio scisma tra i cattolici tedeschi. Secondo Johanna Rahner: “occorre parlare della discriminazione in attolee che lenellanon sono quelle che possono cambiare le cose ne consegue che gli ...

Advertising

twogvhosts : dibattito con la mia classe nell'ora di religione stavamo parlando inizialmente di pio e amedeo e abbiamo toccato… - Kagebunshin80 : si passati alle ingerenze della Chiesa all'interno di uno Stato laico fino al recentissimo intervento della CEI in… - trivialyka : Il mio gruppo di amici: si prende a botte per un dibattito sulla chiesa Io: ho preso 8.5 a scienze :D - consacrata_vita : RT @consacrata_vita: Nell'attuale dibattito non vi sono: 1) incitazioni alla divisione, ma tentativi di unire fratelli e sorelle cristiani… - consacrata_vita : Nell'attuale dibattito non vi sono: 1) incitazioni alla divisione, ma tentativi di unire fratelli e sorelle cristia… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa dibattito Cabras: Fedez, il super - padrone globalista umilia la Rai ... sul quale non tutto può ridursi a scontri destra - sinistra, perché esiste un dibattito molto più ... Eletto con i 5 Stelle, l'onorevole Cabras - storico collaboratore di Giulietto Chiesa - lasciati i ...

Mauro Corona all'Elba in luglio per il Premio Letterario "La Tore" Qualche mese dopo, lo stesso Gaiotti gli commissiona una Via Crucis da donare alla Chiesa di San ... Per la sua partecipazione al dibattito pubblico in televisione nel quale ha voluto sempre, spesso con ...

Chiesa, il dibattito in germania: “razzista chi è contro le donne prete” Metropolitan Magazine Italia Chiesa cattolica: tre fronti di crisi Dall’ormai lontano 2013 papa Francesco è alla cattedra di San Pietro, e nonostante l’entusiasmo iniziale per un papa visto da molti come progressista e riformatore, dopo 8 anni di pontificato le (...) ...

Ecco perché Francesco spinge per la sinodalità: aumentare il ruolo del laicato cattolico nella Chiesa I vescovi non apprezzano la sinodalità del Papa, anche se tra pochi giorni saranno chiamati a indire il primo sinodo della Chiesa in Italia. Il Papa ha speso sei anni per convincerli o costringerli a ...

... sul quale non tutto può ridursi a scontri destra - sinistra, perché esiste unmolto più ... Eletto con i 5 Stelle, l'onorevole Cabras - storico collaboratore di Giulietto- lasciati i ...Qualche mese dopo, lo stesso Gaiotti gli commissiona una Via Crucis da donare alladi San ... Per la sua partecipazione alpubblico in televisione nel quale ha voluto sempre, spesso con ...Dall’ormai lontano 2013 papa Francesco è alla cattedra di San Pietro, e nonostante l’entusiasmo iniziale per un papa visto da molti come progressista e riformatore, dopo 8 anni di pontificato le (...) ...I vescovi non apprezzano la sinodalità del Papa, anche se tra pochi giorni saranno chiamati a indire il primo sinodo della Chiesa in Italia. Il Papa ha speso sei anni per convincerli o costringerli a ...