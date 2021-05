Chiara Ferragni, il compleanno in Toscana: 34 candeline per l’influencer (Di venerdì 7 maggio 2021) Per festeggiare il suo 34esimo compleanno Chiara Ferragni si è concessa un weekend in Toscana insieme al marito Fedez e ai suoi figli. Il 7 maggio 2021 Chiara Ferragni spegne 34 candeline e per l’occasione, dopo mesi trascorsi in casa a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di concedersi un weekend in un resort di lusso tra le colline della Toscana. Insieme all’influencer e al marito Fedez sono ovviamente presenti anche i due figli, Leone e la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo. Chiara Ferragni: il compleanno in Toscana Come aveva fatto anche l’anno scorso in vista delle riaperture seguite al primo lockdown, Chiara ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021) Per festeggiare il suo 34esimosi è concessa un weekend ininsieme al marito Fedez e ai suoi figli. Il 7 maggio 2021spegne 34e per l’occasione, dopo mesi trascorsi in casa a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di concedersi un weekend in un resort di lusso tra le colline della. Insieme ale al marito Fedez sono ovviamente presenti anche i due figli, Leone e la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.: ilinCome aveva fatto anche l’anno scorso in vista delle riaperture seguite al primo lockdown,...

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - fedemello : Leggo su - ItalianStyle_it : RT @thedaytotwit: #Birthday 07 May 1987 Chiara Ferragni, Italian fashion influencer, designer 1st on #Forbes 'Top Fashion #Influencers' l… - B4CKTOSLEEP : RT @Una_Gioia_Mai: Buongiorno a tutti ma soprattutto alla nostra Regina Chiara Ferragni che oggi compie gli anni. Auguri Queen ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni compie 34 anni: storia, battaglie e successi dell'influencer - imprenditrice più famosa d'Italia Al santuario dei social sono tutti pronti per gli auguri a Wonder - Chiara, il 7 maggio, brindando magari con bollicine vintage by Evian - Ferragni da 8 euro per quarto di litro di acqua. Bottigliette che qualcuno dei suoi oltre 23 milioni di follower custodisce in un ...

Ferragnez: ecco chi è tata Rosalba che si prende cura di Leone e Vittoria Com'è facile immaginare, Chiara Ferragni e Fedez non sempre possono passare il loro tempo con i piccoli di casa. Per questo hanno deciso di affidarsi a una professionista, ovverosia proprio alla ...

Buon compleanno Chiara Ferragni, le foto dell'influencer. FOTO Sky Tg24 Chiara Ferragni presenta la borsa da mare in plastica: i commenti dei fan Nuovo lancio per la popolare impreditrice digitale, che ha appena presentato un altro articolo della sua collezione Chiara Ferragni Brand. Si tratta nel dettaglio della borsa da mare in plastica, già ...

Fedez, gli auguri stonati a Chiara Ferragni Festa in casa Ferragnez, Chiara compie 34 anni. Fedez festeggia dedicandole una canzone d'auguri, ma l'esibizione non è certo delle migliori.

Al santuario dei social sono tutti pronti per gli auguri a Wonder -, il 7 maggio, brindando magari con bollicine vintage by Evian -da 8 euro per quarto di litro di acqua. Bottigliette che qualcuno dei suoi oltre 23 milioni di follower custodisce in un ...Com'è facile immaginare,e Fedez non sempre possono passare il loro tempo con i piccoli di casa. Per questo hanno deciso di affidarsi a una professionista, ovverosia proprio alla ...Nuovo lancio per la popolare impreditrice digitale, che ha appena presentato un altro articolo della sua collezione Chiara Ferragni Brand. Si tratta nel dettaglio della borsa da mare in plastica, già ...Festa in casa Ferragnez, Chiara compie 34 anni. Fedez festeggia dedicandole una canzone d'auguri, ma l'esibizione non è certo delle migliori.