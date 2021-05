Ascolti Tv 6 maggio 2021 | su Rai1 Un Passo dal Cielo è al bacio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sul Nove Deal With It - Stai al Gioco 446.000 (1,8%). Nel Preserale suL'Eredità 4.382.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.434.000 (19,8%).

Advertising

infoitcultura : Ascolti ieri, 6 maggio: Un passo dal cielo, Il meglio di Felicissima sera - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 6 maggio 2021 - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 6 Maggio 2021· Un Passo dal Cielo (21.8%) doppia il meglio di Pio e Amedeo (11%). Cresce Amo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

DavideMaggio.it

Tv 62021. In prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato una media di 4.860.000 spettatori pari al 21,8%. Su Canale 5 Felicissima Sera Il Meglio Di con Pio e ......6sono tornati in prima serata Pio e Amedeo con le parti più esilaranti che hanno divertito il pubblico italiano. Anche questa volta avranno conquistato il primo posto sul podio degli...Nella serata di giovedì 6 maggio, ancora una volta, si aggiudica la serata per ascolti, la fiction di Rai Uno "Un Passo dal Cielo".Su Canale5 tornano Pio e Amedeo con Il meglio di Felicissima sera. Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, Amore Criminale, Il meglio di Felicissima sera: gli ascolti tv del 6 maggio. Qui di seguito gli a ...