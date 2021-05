Aggiornamento COD | tutte le novità della patch interna di Cold War

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 7 maggio 2021) In questo articolo potrete trovareleprincipali introdotte con il piccolointerno di COD: Black OpsWar Non è passato molto tempo dalla tanto attesa Season 3 diWar e Warzone, ma a quanto pare lecontinuano ad arrivare. Recentemente infatti Treyarch e Raven Software hanno reso disponibile per tutti i giocatori una nuova mini-che aggiunge alcuni contenuti interessanti a Black Ops. Se siete interessati scoprireleintrodotte con questodi COD:War, non dovrete fare altro che continuare a leggere questo articolo. Niente di troppo grande Rispetto alla scorsa, questa volta ...