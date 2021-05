Acc-Embraco, il sindaco di Borgo Valbelluna a Draghi: “Palese dissenso tra Giorgetti e Todde al Mise, il premier avochi a sé la vertenza” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il premier Mario Draghi deve prendere le redini della vertenza Acc-Embraco, in stallo a causa delle divisioni tra il ministro Giancarlo Giorgetti (Lega) e la vice Alessandra Todde (M5s) sulla strada da seguire. A chiederlo, in una lettera inviata giovedì al presidente del Consiglio, è il consiglio di sorveglianza socio-istituzionale di Acc in cui siedono Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna dove ha sede l’azienda acquisita e poi dimessa dai cinesi di Wanbao, i rappresentanti locali di Fiom, Fim e Uilm e le rsu dello stabilimento. “E’ dovere del presidente del Consiglio garantire che l’azione del suo governo, e in questo caso del Ministero dello Sviluppo Economico, sia connotata da condotte trasparenti, affidabili e ispirate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) IlMariodeve prendere le redini dellaAcc-, in stallo a causa delle divisioni tra il ministro Giancarlo(Lega) e la vice Alessandra(M5s) sulla strada da seguire. A chiederlo, in una lettera inviata giovedì al presidente del Consiglio, è il consiglio di sorveglianza socio-istituzionale di Acc in cui siedono Stefano Cesa,didove ha sede l’azienda acquisita e poi dimessa dai cinesi di Wanbao, i rappresentanti locali di Fiom, Fim e Uilm e le rsu dello stabilimento. “E’ dovere del presidente del Consiglio garantire che l’azione del suo governo, e in questo caso del Ministero dello Sviluppo Economico, sia connotata da condotte trasparenti, affidabili e ispirate ...

