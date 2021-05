Ylenia, prima picchiata e poi data alle fiamme: fermato un 36enne (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “La morte di Ylenia ha rattristato la nostra comunità che è sotto shock per quello che si presenta come un atto molto forte”. Queste le parole del sindaco di San Paolo Bel Sito (Napoli), Raffaele Barone, che ha commentato l’omicidio di Ylenia Lombardo, la 33enne originaria di Pago di Vallo di Lauro (Avellino), ritrovata semicarbonizzata ieri nel suo appartamento nella piccola cittadina del Nolano. Per l’omicidio della donna, che sarebbe stata prima picchiata e poi data alle fiamme, i carabinieri hanno fermato un 36enne. Da quanto si apprende per il 36enne è stato eseguito un decreto di fermo emesso dal pm della Procura di Nola. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i carabinieri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “La morte diha rattristato la nostra comunità che è sotto shock per quello che si presenta come un atto molto forte”. Queste le parole del sindaco di San Paolo Bel Sito (Napoli), Raffaele Barone, che ha commentato l’omicidio diLombardo, la 33enne originaria di Pago di Vallo di Lauro (Avellino), ritrovata semicarbonizzata ieri nel suo appartamento nella piccola cittadina del Nolano. Per l’omicidio della donna, che sarebbe statae poi, i carabinieri hannoun. Da quanto si apprende per ilè stato eseguito un decreto di fermo emesso dal pm della Procura di Nola. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i carabinieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia prima Femminicidio nel Napoletano, Ylenia uccisa e data alle fiamme: fermato 36enne Secondo una prima ricostruzione, Ylenia sarebbe stata dapprima picchiata e poi avvolta dalle fiamme dell'incendio divampato nella sua camera da letto, dove il corpo è stato rinvenuto, carbonizzato ...

Trovato corpo carbonizzato in casa a San Paolo Belsito: si tratta della 33enne Ylenia Lombardo, fermato un uomo Trovato corpo carbonizzato in casa a San Paolo Belsito: si tratta della 33enne Ylenia Lombardo. Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Nola sono ...

