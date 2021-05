Uomini e Donne, Aurora Tropea su Armando Incarnato: “Più fai l’infame, più sei bugiardo…” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri sera, su Instagram, le due ex dame del trono over di Uomini e Donne Maria Tona e Aurora Tropea hanno fatto una diretta insieme, nella quale hanno rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. Se infatti la Tona ha annunciato che a breve, a fine maggio, rivelerà il vero motivo per cui la redazione non l’ha più chiamata in trasmissione, la Tropea ha parlato del suo acerrimo nemico Armando Incarnato in merito a quanto successo durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, quella in cui Maria De Filippi ha fatto capire che loro sanno delle mille bugie dell’uomo e di come tratta le Donne, ma ugualmente non l’ha cacciato come ha fatto in passato per cavalieri che avevano fatto molto di peggio. “Più ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri sera, su Instagram, le due ex dame del trono over diMaria Tona ehanno fatto una diretta insieme, nella quale hanno rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. Se infatti la Tona ha annunciato che a breve, a fine maggio, rivelerà il vero motivo per cui la redazione non l’ha più chiamata in trasmissione, laha parlato del suo acerrimo nemicoin merito a quanto successo durante l’ultima puntata diandata in onda, quella in cui Maria De Filippi ha fatto capire che loro sanno delle mille bugie dell’uomo e di come tratta le, ma ugualmente non l’ha cacciato come ha fatto in passato per cavalieri che avevano fatto molto di peggio. “Più ...

