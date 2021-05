Un evento speciale di Claudio Baglioni in streaming dal Teatro dell’Opera di Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) verrà trasmesso il 2 giugno alle ore 21.00, sulla piattaforma ITsART. Artista, orchestra, coro e parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, rock-band, vocalist, danzatori, performer e acrobati (188 artisti e musicisti) animano ogni angolo della struttura per un concerto straordinario e unico nel suo genere. Claudio Baglioni porta in scena In Questa Storia Che è La Mia, il suo ultimo progetto discografico di inediti, e lo rende un’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo disco. Al progetto ha preso parte anche il coreografo Giuliano Peparini, conosciuto da molti per essere stato a lungo il direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Nello spettacolo, alle coreografie ha contribuito anche la sorella Veronica Peparini, docente di danza dello ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) verrà trasmesso il 2 giugno alle ore 21.00, sulla piattaforma ITsART. Artista, orchestra, coro e parte del corpo di ballo deldi, rock-band, vocalist, danzatori, performer e acrobati (188 artisti e musicisti) animano ogni angolo della struttura per un concerto straordinario e unico nel suo genere.porta in scena In Questa Storia Che è La Mia, il suo ultimo progetto discografico di inediti, e lo rende un’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo disco. Al progetto ha preso parte anche il coreografo Giuliano Peparini, conosciuto da molti per essere stato a lungo il direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Nello spettacolo, alle coreografie ha contribuito anche la sorella Veronica Peparini, docente di danza dello ...

