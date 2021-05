Traffico Roma del 06-05-2021 ore 13:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomo incidente con rallentamenti segnalato in via degli Angeli altezza di via Torpignattara altro incidente con Traffico in via Tuscolana presso via di Porta Furba direzione centro a nord della Capitale con te per Traffico sulla via Cassia tra via della Giustiniana e via due ponti in direzione centro Traffico rallentato in via Foro Italico tra via dei Campi Sportivi e via Salaria nei due sensi di marcia coda per lavori sul tratto Urbano della Roma L’Aquila a partire da Viale della Serenissima fino a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e h di un esempio unico alternato si sta in coda in via Tor Tre Teste nei prossimi di viale Enzo Ferrari e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomo incidente con rallentamenti segnalato in via degli Angeli altezza di via Torpignattara altro incidente conin via Tuscolana presso via di Porta Furba direzione centro a nord della Capitale con te persulla via Cassia tra via della Giustiniana e via due ponti in direzione centrorallentato in via Foro Italico tra via dei Campi Sportivi e via Salaria nei due sensi di marcia coda per lavori sul tratto Urbano dellaL’Aquila a partire da Viale della Serenissima fino a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e h di un esempio unico alternato si sta in coda in via Tor Tre Teste nei prossimi di viale Enzo Ferrari e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 roma-L'aquila-teramo Traffico Rallentato tra Via Fiorentini e Inizio Complanare per traffi... - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Orte, dalle ore 12:50 traffico ferroviario tornato regolare in prossi… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo Valdic… - Piogges : @tetrabondi No vabbè, a 14 anni m’o ritrovo che impenna cor motorino in mezzo ar traffico de Roma..... dajeee Sirioo ???? -