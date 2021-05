Suicidio assistito | relatore medico sostituito e testo base in stand-by

Advertising

MauroCapozza : RT @erretti42: Il centrodestra blocca il deposito del testo base sul suicidio assistito: 'No a relatori Pd-M5s' - Il Fatto Quotidiano La d… - SilvanaHansb : RT @TgLa7: #Suicidio assistito: c.destra blocca testo base alla #Camera - ematr_86 : secondo lo Stato di Diritto la materia '#Eutanasia' e #Suicidio Assistito è attribuibile solo agli Stati Membri co… - i_pmt : RT @M5S_Camera: È incomprensibile l’ostruzionismo del centrodestra che oggi ha impedito l’avvio della discussione sul suicidio medicalmente… - erretti42 : Il centrodestra blocca il deposito del testo base sul suicidio assistito: 'No a relatori Pd-M5s' - Il Fatto Quotidi… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito

Il Sole 24 ORE

Il tutto nello stesso giorno in cui proprio il centrodestra ha bloccato il deposito del testo base della legge sul, storico cavallo di battaglia proprio dei radicali. Ma andiamo ...Il testo che proporremo come relatori per la legge che disciplina ilmedicalmenteverrà presentato la prossima settimana alle commissioni per avviare una discussione nel merito del ...Una sorta di riforma della giustizia a colpi di referendum. È l’ultima provocazione di Matteo Salvini. Incurante del fatto che il suo partito fa parte della maggioranza che sostiene il governo di Mari ...L'ex leader di Potere Operaio all'Adnkronos: 'A patto che non si utilizzino argomenti che non solo sono spuntati, ma hanno un effetto che si usa ...