Shevchenko | “L’Inter ha fatto la differenza perché la Juve è calata Futuro? Vorrei allenare un club internazionale”

Andry Shevchenko, ex attaccante del Milan ed attuale commissario tecnico della Nazionale ucraina, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Il successo del Milan nasceva dalle personalità: tanti di noi hanno avuto successo, da dirigenti, allenatori, presidenti, politici. Poi tante cose sono successe, a cominciare dalla vendita di Silvio Berlusconi. Spero per i tifosi che l'assenza dalla Champions sia finita. Maldini? Ci sentiamo spesso. Il suo lavoro da dt è ottimo. La competitività nel calcio italiano è alta: L'Inter ha fatto la differenza anche perché la Juventus è calata. È un campionato equilibratissimo" Sul suo Futuro da allenatore: "Mi diverto, serve energia. Non mi chieda dove, ma Vorrei allenare un club internazionale"

