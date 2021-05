Scuola: sottosegretario Sasso, ‘vogliamo incrementare fondi per sicurezza’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “C’è ampia convergenza sulla necessità di aumentare le risorse a disposizione delle scuole per la messa in sicurezza degli istituti, anche in vista della ripresa dell’anno scolastico a settembre. Stiamo ragionando su tempi e modi, ma è evidente che si cercherà di fare il prima possibile e di stanziare somme importanti”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che garantisce: “I 150 milioni a disposizione con il Decreto Sostegni rappresentano già una cifra consistente. Ma ovviamente cercheremo di incrementarla”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “C’è ampia convergenza sulla necessità di aumentare le risorse a disposizione delle scuole per la messa in sicurezza degli istituti, anche in vista della ripresa dell’anno scolastico a settembre. Stiamo ragionando su tempi e modi, ma è evidente che si cercherà di fare il prima possibile e di stanziare somme importanti”. Lo dice all’Adnkronos ilall’Istruzione Rossanoche garantisce: “I 150 milioni a disposizione con il Decreto Sostegni rappresentano già una cifra consistente. Ma ovviamente cercheremo di incrementarla”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

